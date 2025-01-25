«Манчестер Сити» — «Челси»: ставка Александра Мостового на игру АПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Челси».

Ставка: победа «Манчестер Сити» 2:1 за 8.40.

«Манчестер Сити» и «Челси» сойдутся в 23-м туре чемпионата Англии. На днях обидно проиграли «горожане» в ЛЧ, на следующей неделе их ждёт важный последний тур. А тут ещё и матч с одним из конкурентов по верхушке турнира.

Сейчас соперники находятся на соседних строчках в таблице. «Челси» с 40 очками идёт на четвёртом месте. У «Сити» же на два очка меньше. И пока у них обоих больше шансов опуститься в турнире, чем подняться. Так, шестой «Ньюкасл» отстаёт от «горожан» только по дополнительным параметрам, а от «синих» — на два. А вот третий «Ноттингем Форест» имеет отрыв от них в четыре и шесть очков.

«Ман Сити», если бы не закончил свой кризис в конце прошлого год, мог бы и вовсе идти в середине таблицы. Но клуб справился, начал активнее выигрывать. До недавнего времени у «горожан» шла серия без поражений. В АПЛ она, собственно, ещё длится. Но вот если брать все турниры, то там у «Сити» проблемы, особенно в Лиге чемпионов. В прошлом туре, который прошёл всего несколько дней назад, он уступил «ПСЖ», да ещё и очень обидно, упустил победу со счёта 2:0, проиграв 2:4.

Теперь «Ман Сити» ждёт решающий матч в групповом раунде на следующей неделе с «Брюгге». Подопечных Гвардиолы устроит только победа – только так можно будет попасть в плей-офф. «Челси» в этом плане легче – у него Лиги конференций нет сейчас. Так что «синие» могут отдать все силы на АПЛ, где, к слову, недавно были проблемы.

Шёл клуб из Лондона на небольшой серии без побед. Причём не мог он обыграть соперников ниже уровнем – 0:2 от «Ипсвича» и 1:1 с «Кристал Пэлас». Прервалась серия в прошлом туре – 3:1 с «Вулверхэмптоном».

В общем, я думаю, на эмоциях после обиднейшего поражения в Лиге чемпионов от «ПСЖ» «Ман Сити» тут выдаст хороший матч. «Челси» же всё-таки слишком часто очки терял недавно, намного больше тех же «горожан».

Так что всё-таки поверю в «Сити» и поставлю на его победу со счётом 2:1 с коэффициентом 8.40», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».