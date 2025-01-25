«Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз Игоря Семшова на матч АПЛ 25 января

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Челси».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.50.

«Подопечные Пепа Гвардиолы занимают пятое место с 38 очками. В последних пяти матчах «Сити» одержал три победы, один раз сыграл ничью и потерпел одно поражение. Особенно болезненным стало недавнее поражение от «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов со счётом 2:4, где, ведя 2:0, команда упустила преимущество.

«Челси» под руководством Энцо Марески занимает четвёртое место с 40 очками. Команда прервала пятиматчевую безвыигрышную серию в АПЛ, одержав победу над «Вулверхэмптоном» со счётом 3:1. Коул Палмер является ключевым игроком атаки, забив 14 голов в 22 матчах.

В составе «горожан» не смогут сыграть из-за травмы Аке и Родри, а «Челси» не помогут Лавиа и Фофана.

Обе команды обладают мощным атакующим потенциалом, но испытывают проблемы в обороне. «Манчестер Сити» будет стремиться реабилитироваться перед своими болельщиками после неудачи в Европе, в то время как «Челси» постарается укрепить позиции в топ-4. Учитывая статистику и текущую форму команд, можно ожидать результативный матч с голами от обеих сторон. Поставим на тотал больше 2.5», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».