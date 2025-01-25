«Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз Романа Павлюченко на матч чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Челси».

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.99.

«Манчестер Сити» и «Челси» сойдутся в 23-м туре чемпионата Англии. Очень интересная игра. Ещё больше внимания она привлекает, если учитывать ситуацию «горожан» в Лиге чемпионов. Так что исход тут не так очевиден, я считаю.

В общем-то, о том, что у «синих» тут есть шансы на успех, говорит даже положение соперников в таблице. «Челси» сейчас всё ещё идёт выше соперника – четвёртое место с 40 очками. У «Сити» на два балла меньше – пятая строчка. Причем «Ньюкасл» с шестой позиции уступает «горожанам» только по дополнительным параметрам. Само собой, подопечные Гвардиолы в такой ситуации могут винить только себя – всё из-за кризиса, который был у них в конце прошлого года.

Тяжёлые ближайшие матчи ждут команду из Манчестера. Через несколько дней после встречи с «Челси» у «горожан» будет важнейшая игра в Лиге чемпионов – с «Брюгге». Дело в том, что на днях «Сити» проиграл «ПСЖ» в зрелищном матче, не удержал счёт 2:0. Теперь перед последним туром команда Гвардиолы вообще не попадает в плей-офф. В случае выигрыша у бельгийцев она точно вернётся в топ-24.

Ну а у «Челси» всё проще. Лига конференций ещё не скоро вернется. Так что пока все свои силы команда Марески может концентрировать на АПЛ. Тем более что там у неё не всё хорошо. Недавно клуб тоже шёл на небольшой серии без побед, уступил он «Фулхэму» (1:2) с «Ипсвичем» (0:2), а также поделил очки с «Кристал Пэлас» (1:1) и с «Борнмутом» (2:2). Серия прервалась в прошлом туре – 3:1 с «Вулверхэмптоном».

В общем, тут вроде бы даже можно поверить в успех «Челси», учитывая проблемы «Сити» в ЛЧ. Но сами «синие» сейчас у меня доверия тоже не вызывают. Терпели они неудачи недавно с противниками, которые явно слабее «Ман Сити». Плюс «горожане» могут использовать свои негативные эмоции после неудачи с «ПСЖ» для победы в этой встрече», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».