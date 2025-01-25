«Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз Виктора Гусева на игру 23-го тура АПЛ

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Челси».

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 2.05.

«Поражение в матче Лиги чемпионов от «ПСЖ» заставляет «Манчестер Сити» максимально сконцентрироваться перед последней игрой группового этапа против «Брюгге», которая состоится уже в среду.

И тут, как назло, «промежуточная» субботняя встреча в чемпионате АПЛ с отдыхающим аж с понедельника «Челси». Но пренебрегать ею нельзя хотя бы потому, что именно лондонцы в борьбе за место в ЛЧ следующего сезона стоят на одну ступеньку выше занимающего пятое место «Сити» и опережают его на два очка.

Обе команды выиграли матчи предыдущего тура. «Манчестер Сити» продлил серию из шести матчей без поражений в национальных турнирах, на выезде разгромив «Ипсвич» (6:0). «Челси» дома взял верх над «Вулверхэмптоном» (3:1).

Объединяет соперников одинаковое и впечатляющее число забитых мячей (44) при большом количестве пропущенных за 22 тура (29 — у «МС» и 27 — у «Челси»).

А вот «бОльшая свежесть» свободных от еврокубков лондонцев, думаю, побивается сразу несколькими факторами.

Не имея в последнее время серьёзных трансферов, «Челси» явно уступает сопернику по длине и качеству скамейки запасных. Тому же несчастному «Ипсвичу» команда Марески проиграла — 0:2, а «Манчестер Сити» лондонцы не побеждали уже почти четыре года. Вот и матч первого круга нынешнего чемпионата завершился гостевой победой манкунианцев — 2:0. А ещё до того «Сити» выиграл у «Челси» два раза подряд.

Весьма нелепое поражение в Париже (ведь в начале второго тайма англичане вели с разницей в два мяча), бесспорно, заставит футболистов Гвардиолы уже сейчас, не дожидаясь среды, попытаться реабилитировать себя перед болельщиками. Касается это непосредственно и лидеров команды, например, Холанда, который, хотя и забил французам, не проявил себя так, как велит его обычный статус. Более эффективной игры стоит ждать от Фодена и Де Брёйне, которые были очень хороши в предыдущей встрече. Опытный тренер должен решить и столь очевидные в парижском матче проблемы обороны. А также, на мой взгляд, внимательнее посмотреть на позицию вратаря Эдерсона в качестве основного, хотя к резервному Ортеге ранее тоже были вопросы». — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».