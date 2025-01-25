«Манчестер Сити» — «Челси»: ставка Дмитрия Градиленко на встречу чемпионата Англии

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Челси».

Ставка: ничья за 3.40.

«Манчестер Сити» и «Челси» сыграют в рамках АПЛ. Сразу скажу о том, что «Челси» не может выиграть у «Сити» уже 11 матчей. Но думаю, что не особо расстраиваются «синие», ведь именно они 29 мая 2021 года стали победителями главного европейского турнира, обыграв как раз таки «Ман Сити» со счётом 1:0. Ну, это просто статистика.

Никто не думал перед первым туром, и особенно после него, когда был обыгран «Челси» в гостях со счётом 2:0, мячи забили Холанд и Ковачич, что в механизме «Ман Сити» может что-то сломаться. Но это произошло. И наглядный пример продолжения нестабильной игры мы увидели все вместе в Лиге чемпионов – в игре против «ПСЖ». Ведя 2:0 в гостях, «Сити» умудрился проиграть 2:4.

Ну а «Челси» готовился к этому матчу в штатном режиме. Матчей в Лиге конференций не было. А свой последний официальный матч в АПЛ «синие» провели 20 января, обыграв «Вулверхэмптон» 3:1.

Вы знаете, я обратил внимание на последние четыре матча «Челси», где ничья чередуется с победой. Последней, как я сказал, была виктория над «Вулвз». И, учитывая неидеальное состояние хозяев, считаю, что можно рассмотреть ничейный исход в этом матче за коэффициент 3.40. Ну или ничья хотя бы в первом тайме за 2.60. Но здесь бы я рискнул — ничья в матче «Ман Сити» — «Челси», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».