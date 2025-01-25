«Атлетико» — «Вильярреал»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Атлетико» — «Вильярреал».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.60.

«Атлетико» под руководством Диего Симеоне занимает второе место в чемпионате с 44 очками, демонстрируя надёжную оборону и эффективную атаку. Оборонительная линия «Атлетико» остаётся одной из сильнейших в лиге — команда пропустила всего 13 голов за весь чемпионат. «Атлетико» стабильно играет на своём поле, что обеспечивает команде дополнительное преимущество. Неоспоримым лидером «Атлетико» считается Антуан Гризманн. Хорошую форму набрал нападающий Хулиан Альварес, дважды отличившийся в матче с «Байером» (2:1).

«Вильярреал» располагается на пятом месте и продолжает бороться за зону Лиги чемпионов. Команда отличается атакующим стилем игры, о чём свидетельствуют 38 забитых мячей — это один из лучших результатов Ла Лиги. Однако у «жёлтой субмарины» есть проблемы с обороной: 31 пропущенный гол делает их уязвимыми в матчах с соперниками уровня «Атлетико». В игре не сможет принять участие защитник Альфонсо Педраса.

Личные встречи этих двух команд всегда проходят в напряжённой борьбе. В последнем их противостоянии в августе 2024 года была зафиксирована ничья со счётом 2:2.

Ожидаем, что это будет результативный матч, как и предыдущие очные встречи между этими соперниками. За четыре последние игры команды отправили в ворота друг друга 15 мячей. Поэтому поставим на исход тотал больше 2.5», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».