«Мальорка» — «Бетис»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Мальорка» – «Бетис» в 21-м туре Примеры сезона-2024/2025.

Ставка: 2-3 гола в матче за 1.90.

«21-й тур чемпионата Испании, поехали! И начинаем мы с поездки на Балеарские острова. «Мальорка» будет принимать в этом туре «Бетис». Обе команды не очень удачно сыграли в последнем туре. «Мальорка» за восемь минут пропустила четыре мяча от «Вильярреала» — проиграла 0:4. «Бетис» с удалением в первом тайме проиграл дома «Алавесу» — 1:3, и вообще неделя для севильцев была просто чудовищной. Проиграли «Вальядолиду», потом пять пропустили от «Барселоны» в Кубке и ещё всё это закольцевали домашним поражением от «Алавеса». Сейчас «Бетис» не в порядке, три игры подряд команда не выигрывает, много достаточно травмированных игроков, причём ключевых игроков. Те же Ло Чельсо, Карвалью пропускают, плюс ещё Перро, неудачно сыгравший против «Алавеса», из-за дисквалификации не сыграет.

У «Мальорки» голкипер Иван Куэльяр эту встречу из-за дисквалификации также пропустит. И у «Мальорки», конечно, в турнирной таблице ситуация получше, чем у «Бетиса». «Бетис» уже на 12-м месте в турнирной таблице, но достаточно плотная таблица, между командами всего пять очков. И за второй круг, конечно, «Бетис» это может отыграть. Но не забываем, что у «Бетиса» ещё и Лига конференций в сетке вещания имеется.

В последних семи матчах вариант «2-3 гола» в этой паре доезжал, вообще, редко когда прямо там много они друг другу забивают. Был матч, как-то они сыграли 3:3, это в 20-м году ещё. Но, как правило, 2:1, 2:0, 1:1 было в 21-м. Поэтому здесь я бы предпочтение никому не отдавал в плане исхода, потому что может качнуться в любую сторону. «Бетис» — команда очень непредсказуемая. Поэтому, на мой взгляд, «2-3 гола в матче» — это хорошее предложение, хороший вариант на эту встречу за приличный коэффициент 1.90», — приводит слова Генича «РБ Спорт».