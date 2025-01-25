«Вулверхэмптон» — «Арсенал»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1) за 1.76.

«Вулверхэмптон» и «Арсенал» встретятся 25 января в 23-м туре чемпионата Англии. «Волки» всё ещё испытывают проблемы. Так что в игре с одним из лидеров турнира у них почти нет шансов.

«Арсенал» всё ещё преследует лидирующий «Ливерпуль». С 44 очками клуб идёт на втором месте – отрыв от первой строчки составляет шесть баллов. Правда, сейчас на хвосте у «канониров» ещё сидит «Ноттингем Форест», имеющий столько же очков. Могла бы команда Артеты иметь и более выгодное положение – недавно она дважды потеряла очки в играх с «Брайтоном» (1:1) и «Астон Виллой» (2:2).

«Вулверхэмптон» же борется за выживание. С 16 очками он идёт на 17-м месте. Правда, разрыв с соперниками выше у него намного больше, чем с преследователями из зоны вылета. Так, «Эвертон» с 16-й строчки имеет отрыв от «волков» в четыре очка. А «Ипсвич» с 18-го места имеет в активе столько же очков. Недавно руководство клуба сменило главного тренера. Но с приходом Перейры ситуация сильно не улучшилась. Сейчас «Вулвз» идут на серии из трёх поражений кряду – 0:3 от «Ноттингем Форест», 0:3 от «Ньюкасла» и 1:3 от «Челси».

Так что «волков» тут ждёт очередное противостояние с соперником из верхушки турнира, уже четвёртое кряду. У хозяев поля шансов почти нет. Да, «канониры» на неделе играли в Лиге чемпионов, обыграли там загребское «Динамо» со счётом 3:0. Но я не думаю, что чуть уставшие подопечные Артеты тут уступят.

Мой выбор – победа «Арсенала» с форой (-1) с коэффициентом 1.76», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».