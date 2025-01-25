«Лейпциг» — «Байер»: ставка Эльвина Керимова на матч Бундеслиги

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Бундеслиги «Лейпциг» — «Байер».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.81.

«Лейпциг» против «Байера» — главный матч тура в чемпионате Германии и, на мой взгляд, если говорить о чемпионской интриге, то один из главных матчей сезона. Для «Байера» так точно, потому что отпускать «Баварию» он не имеет права, и не имеет права на ошибку тут.

«Лейпциг» на неделе обыграл «Спортинг» в Лиге чемпионов 2:1, в матче престижа для себя. Потому что клуб уже досрочно вылетел из турнира. Но основу выпустил Марко Розе, естественно, не хотел он, чтобы команда завершила общий этап ЛЧ вообще без очков. Ну и плюс это хорошие деньги — любая победа в Лиге чемпионов. В общем, «Лейпциг» обыграл «Спортинг» в сложном матче, но обыграл.

А «Байер», наоборот, проиграл мадридскому «Атлетико», выдав отличный первый тайм, но напрочь провалив второй, играя в большинстве. То есть «львы» не просто упустили победу, но и проиграли команде на «Метрополитано». Но когда «Атлетико» затаскивает соперников в свою игру с провокациями, с фолами, с мощнейшей энергией и стадиона, и команды Диего Симеоне, многие могут проиграть. То есть в такой игре «Атлетико» не знает авторитетов. Для «Байера» это хороший урок. Ничего страшного вообще в турнирном плане в поражении нет. Скорее всего, клуб напрямую в 1/8 пройдёт, если обыграет «Спарту» в заключительном туре.

Если говорить о предстоящей игре, я здесь жду голов, естественно. А как иначе? Как правило, матчи «Байера» и «Лейпцига» получаются очень результативными. В первом круге 3:2 «Лейпциг» победил на «Бай-Арене», во втором круге прошлого сезона уже в Лейпциге «Байер» победил 3:2. То есть это очень сильные атакующие команды, много забивающие и, в общем, с проблемами в защите, особенно у «Лейпцига». «Байер» же сейчас в защите игру наладил, хотя с «Атлетико» мы видели проблемы.

Так что я здесь просто возьму комбинированную ставку на «обе забьют и тотал голов больше 2.5» с коэффициентом 1.81», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».