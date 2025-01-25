«Спартак» — «Локомотив»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Спартак» – «Локомотив».

Ставка: ТМ 4.5 за 2.10.

«У спартаковцев была масса времени для подготовки к матчу с лидером Запада, но свежесть вряд ли будет весомым козырем. Всё-таки недостатки игры красно-белых слишком многочисленны и не завязаны на усталость. К лучшему команда Жамнова пока не меняется: оборона далека от надёжности, лидеров не мотивирует даже ссылка в запас, ни одна пятёрка не способна вытянуть на себе отдельно взятый матч.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 января 2025, суббота. 14:00 МСК Спартак Москва Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

«Локомотив» намного солиднее и должен уверенно побеждать в Москве. Две недели назад соперники встречались в Ярославле, хозяева вели 4:1 и 5:2, позволили «Спартаку» сократить отрыв до одной шайбы – но всё равно выиграли. Команда Никитина сделает выводы из тех ошибок и не позволит себе расслабляться. Тем более игрокам надо исправляться после неудачного матча в Питере. Вице-чемпионы будут действовать строго и дисциплинированно, и тогда для победы им хватит пары заброшенных. Болельщики увидят максимум четыре шайбы в этой встрече», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».