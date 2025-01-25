СКА — «Салават Юлаев»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ в Санкт-Петербурге

Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч КХЛ СКА – «Салават Юлаев».

Ставка: победа СКА за 2.07.

«Салават» приедет в Питер в отличном настроении. Постновогодние турнирные качели закончились, два последних матча выиграны со счётом 12:1. Вот только фаворитом всё равно видится СКА. Невские армейцы однозначно сильнее и «Авангарда», и «Ак Барса», с которыми «Салават» уже успел сыграть в январе. А больше встреч с соперниками категории «топ» у команды Козлова не было. Она отвыкла от того уровня концентрации, который нужен для побед над действительно заряженным, звёздным оппонентом.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 января 2025, суббота. 17:00 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

А в заряженности команды из Северной столицы сомнений нет. В четверг она вела у «Динамо» 3:0, но в итоге потерпела поражение со счётом 3:5. Все будут стараться реабилитироваться за провал – ведь те, кто продолжит удивлять со знаком «минус», рискуют стать следующей жертвой кадровых репрессий. СКА уже показал, что в состоянии загнанного в угол зверя умеет играть качественно, грамотно и уверенно побеждать. Поставил бы на невских армейцев. Ход встречи будет плотным, шайба в шайбу, забитых голов – немало (точно больше пяти), но в итоге два очка все же возьмут хозяева», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».