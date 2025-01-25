«Ман Сити» — «Челси»: фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ на матч тура АПЛ

25 января «Манчестер Сити» примет «Челси» в рамках чемпионата Англии. Встреча на «Этихаде» начнётся в 20:30 мск. Пока соперники по центральному матчу 23-го тура выявляют сильнейшего, ты можешь получить фрибет до 2000 рублей от «БЕТСИТИ», выполнив всего два условия букмекера:

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«Манчестер Сити» продолжает активную работу на трансферном рынке. Горожане долго вели узбекского защитника «Ланса» Абдукодира Хусанова. По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера составляет € 40 млн плюс бонусы. Ранее клуб из Манчестера продлил контракт с основным нападающим команды Эрлингом Холандом.

В последнее время «Манчестер Сити» не может похвастаться стабильными результатами. Коллектив Пепа Гвардиолы выпал из тройки лидеров АПЛ и отстаёт от первого места уже более чем на десять очков. Однако в прошлом туре «горожане» разгромили «Ипсвич» (6:0). Таким образом, Гвардиола повторил достижение Арсена Венгера в АПЛ, проведя свою 13-ю игру в турнире, в которой его команда забила шесть или более голов.

«Челси» не может победить в трёх подряд выездных матчах чемпионата Англии. Команда Энцо Марески выдала хороший старт, но затем стала чаще терять очки. Возможно, лондонцы нуждаются в усилении. Медиа сообщают, что трансферными целями команды являются нападающий «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо и вингер дортмундской «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенс.

После 22 туров АПЛ обе команды ведут борьбу за место в топ-4 турнирной таблицы. В текущем сезоне соперники встречались в августе. В поединке первого круга «Манчестер Сити» одержал выездную победу (2:0).

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