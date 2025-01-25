Усман Нурмагомедов — Пол Хьюз: во сколько начало боя PFL 25 января

25 января в Дубае (ОАЭ) на «Кока-Кола Арене» пройдёт большой турнир PFLChampions Series: Road to Dubai. Главным событием вечера станет титульный бой в лёгком весе, где непобеждённый чемпион Усман Нурмагомедов сразится с ирландцем Полом Хьюзом. Этот поединок начнётся ориентировочно в 23:45 мск.

В прямом эфире бой покажет Окко.

Букмекеры считают явным фаворитом Нурмагомедова. На его победу дают коэффициент 1.11, в то время как шансы Хьюза оценили в 7.30. Ничья крайне маловероятна, на такой исход предлагают котировку 69.00. На ТБ 4.5 раунда можно сделать ставку с коэффициентом 1.65, а обратный исход идёт за 2.10.