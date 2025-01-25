Вадим Немков — Тим Джонсон: смотреть прямую трансляцию боя PFL

25 января в Дубае (ОАЭ) на «Кока-Кола Арене» пройдёт большой турнир PFL Champions Series: Road to Dubai. Одним из боёв станет поединок в тяжёлом весе, в котором россиянин Вадим Немков сразится с американцем Тимом Джонсоном. Этот поединок начнётся ориентировочно в 23:15 мск.

В прямом эфире бой покажет Оkkо.

Букмекеры считают явным фаворитом Вадима Немкова. На его победу дают коэффициент 1.03, в то время как шансы Тима Джонсона оценили в 12.00. Ничья крайне маловероятна, на такой исход предлагают котировку 65.00.

На ТБ 1.5 раунда можно сделать ставку с коэффициентом 2.10, а обратный исход идёт за 1.65.