«Астон Вилла» — «Вест Хэм»: прогноз на матч чемпионата Англии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на матч «Астон Вилла» — «Вест Хэм».

Ставка: победа «Астон Виллы» + тотал больше 1.5 гола за 1.85.

Бирмингемцы набрали отличный ход в чемпионате Англии: пять побед и две ничьих при двух поражениях. Уступили не абы кому — крепким «Ноттингем Форест» (1:2) и «Ньюкаслу» (0:2). Важно, что в обоих случаях уступили в гостях. В предыдущем туре «львы» на выезде отняли очки у «Арсенала» (2:2), показали характер и отыгрались с 0:2!

«Вест Хэму» забить будет нетрудно. После крупного поражения от «Ливерпуля» (0:5) и разгрома от «Арсенала» (1:4) лондонцев возглавил Грэм Поттер. Затем они уступили как раз «Астон Вилле» (1:2) в Кубке Англии, с большим везением дома победили «Фулхэм» (3:2) и проиграли «Кристал Пэлас» (0:2). Магии не произошло. В трёх матчах подопечные Поттера нанесли всего 22 удара, лишь пять из них пришлись в створ. Маловато будет.

Конечно, можно сказать, что Грэму Поттеру просто нужно время освоиться и отладить механизмы. Это разумно. Вот только смена тренера должна была воодушевить «молотобойцев», а этого не произошло. Они как пропускали много, так и продолжают: в среднем за игру в АПЛ получают 1,9 гола, а забивают только 1,3.

Вполне вероятно, «Астон Вилла» вновь победит «Вест Хэм» со счётом 2:1 или что-то в районе того. Бирмингемцы проиграли лишь один-единственный из 11 матчей АПЛ на своём поле. В среднем за встречу дома они отгружают 1,7 гола, но и пропускают, несмотря на старания Эмилиано Мартинеса, нередко. Два-три забитых мяча наверняка увидим, а может, и больше.