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Вадим Немков — Тим Джонсон: во сколько начало боя PFL 25 января

Вадим Немков — Тим Джонсон: во сколько начало боя PFL 25 января
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25 января в Дубае (ОАЭ) на «Кока-Кола Арене» пройдёт большой турнир PFL Champions Series: Road to Dubai. Одним из боёв станет поединок в тяжёлом весе, в котором россиянин Вадим Немков сразится с американцем Тимом Джонсоном. Этот поединок начнётся ориентировочно в 23:15 мск.

PFL 2025. PFL Road to Dubai Champions Series, Дубай, ОАЭ
Вадим Немков — Тим Джонсон
25 января 2025, суббота. 23:15 МСК
Вадим Немков
Не началось
Тим Джонсон

В прямом эфире бой покажет Оkkо.

Букмекеры считают явным фаворитом Вадима Немкова. На его победу дают коэффициент 1.03, в то время как шансы Тима Джонсона оценили в 12.00. Ничья крайне маловероятна, на такой исход предлагают котировку 65.00.

На ТБ 1.5 раунда можно сделать ставку с коэффициентом 2.10, а обратный исход идёт за 1.65.

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