«Фулхэм» — «МЮ»: прогноз на матч в Лондоне

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на матч «Фулхэм» — «МЮ».

Ставка: «Фулхэм» не проиграет + тотал меньше 3.5 гола за 1.97.

«Фулхэм» держит почти такой же темп, как «Брайтон», которому «Манчестер Юнайтед» в предыдущем туре АПЛ на своём поле уступил со счётом 1:3. Отличие заключается только в том, что у «дачников» на одну ничью меньше, чем у «чаек» (девять). Побед одинаково — по восемь. «Дачники» проиграли лишь однажды в 10 предыдущих турах чемпионата Англии. И то — на выезде.

Зато получилось зацепиться за очки с «Арсеналом» (1:1) и «Ливерпулем» (2:2), а также одолеть «Челси» (2:1). То есть выжимали результат в матчах с соперниками, у которых на бумаге состав сильнее. Они такие клубы совершенно не боятся. «Манчестер Юнайтед» тем временем выиграл всего лишь два из девяти предыдущих матчей АПЛ. Победил находившийся в ужасном виде «Манчестер Сити» (2:1) и замыкающий турнирную таблицу «Саутгемптон» (3:1). На этом, извините, всё.

Будет чудом, если в таком виде «Манчестер Юнайтед» сможет победить «Фулхэм» на «Крэйвен Коттедж». «Дачники» потерпели только два поражения в этом сезоне на своём поле. Манкунианцы тем временем выиграли всего лишь 2 из 10 встреч в АПЛ на выезде. Статистика неумолима.

Высокой результативности не ждём. Только в 1 из 17 предыдущих туров чемпионата Англии «Фулхэм» забил больше двух мячей. Плюс «красные дьяволы» на выезде прагматичны: в 10 таких встречах АПЛ забили только 10 раз, а пропустили 12. Кроме того, ни в одной из восьми последних очных игр в АПЛ соперники не преодолели планку в три гола.