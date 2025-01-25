PARI SECRET: революция в сегменте VIP на рынке российского беттинга

Букмекерская компания PARI объявила о запуске PARI SECRET — революционной программы для VIP-игроков, которая задаст новые стандарты премиального обслуживания.

PARI SECRET предлагает клиентам самый высокий уровень кешбэка в России — 30%. Он будет возвращаться клиентам не в виде фрибетов, а в реальных рублях на их счёт. Концепция PARI SECRET строится вокруг ухода от архаичных атрибутов премиальности и создания современного и стильного сообщества клиентов, которые любят играть и хотят много получать взамен.

Участников PARI SECRET ждёт мир новых возможностей. Им станут доступны:

— секретные мероприятия и захватывающие вечеринки;

— поездки на крупные мировые события с компенсацией трансфера и проживания. Уже 28 февраля состоится первая поездка на финал теннисного турнира ATP-500 в Дубае;

— эксклюзивные подарки, мерч, персональные бонусы и сюрпризы.

Новые возможности будут открываться для клиентов на каждом уровне лояльности — VIP, Super VIP и Secret.

«PARI SECRET — это ответ на запрос современного клиента. Мы уходим от клише и создаём продукт, где премиальность выражается в реальной выгоде и уникальном опыте. С запуском PARI SECRET мы выведем стандарты индустрии на новый уровень и дадим нашим VIP-игрокам всё: от прозрачного кешбэка до уникального опыта, который, как мы верим, останется в памяти навсегда», — прокомментировал СЕО PARI Руслан Медведь.

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