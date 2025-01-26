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Названы шансы «Барселоны» выиграть впервые за пять туров чемпионата Испании

В воскресенье, 26 января, на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне состоится матч 21-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Валенсия». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Каталонцы идут на серии из четырёх матчей без побед в Ла Лиге.

Букмекеры в своих прогнозах считают хозяев явными фаворитами предстоящей встречи. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.24, что приблизительно равно 80% вероятности.

Победа «Валенсии» оценивается с коэффициентом 14.50 (около 6% вероятности). На ничью можно поставить за 6.90 (14%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в Барселоне. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.90, а тотал больше 2.5 мяча — 1.41. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.94.