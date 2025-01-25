«Фулхэм» — «МЮ»: прогноз и ставки на матч чемпионата Англии

26 января состоится матч 23-го тура чемпионата Англии, в котором «Фулхэм» примет «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Фулхэма» предлагается с коэффициентом 2.34, что равно около 42% вероятности.

Победа «Манчестер Юнайтед» оценивается коэффициентом 3.20 — в районе 31%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.55, что составляет около 27%.

В то же время аналитики считают, что матч «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.98, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.88.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.72.