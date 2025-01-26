«Барселона» — «Валенсия»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на матч «Барселона» — «Валенсия».

Ставка: «Барселона» победит + обе забьют за 2.65.

За восемь последних туров в испанской Ла Лиге подопечные Ханс-Дитера Флика сумели добыть всего одну победу — над «Мальоркой» (5:1). В остальных случаях либо мирились с ничейными исходами, либо терпели поражения. Хотя соперники были, откровенно говоря, не самые сильные. Многие из них — типичные представители нижней половины турнирной таблицы.

«Валенсия» в нынешнем сезоне как раз может называться таковым. Грустная по результатам первая половина сезона вынудила команду застрять в зоне вылета. Отставание от безопасной 17-й строчки составляет четыре очка. Отличный соперник, чтобы «Барселона» вернулась к победам, скажете вы. Не совсем — ответят последние результаты и достижения валенсийцев.

«Летучая мышь» за пять встреч в разных турнирах в 2025 году потерпела всего одно поражение, а именно: от грозного мадридского «Реала» (1:2). Причём могла рассчитывать даже на победу, ведь открыла счёт и имела преимущество вплоть до 85-й минуты. Немного не хватило в концовке. Зато хватило в четырёх следующих матчах: три победы, ничья, шесть забитых и один пропущенный мяч.

Разумеется, «Барселона» должна справляться с аутсайдером Примеры. Особенно на своём поле. Особенно после такого воодушевляющего камбэка на евроарене. И особенно — на фоне необходимости улучшать результаты. Вот только легко и весело у неё не получится. В первом круге «Валенсия» сумела забить каталонцам. Сумеет и теперь. А счёт может быть в районе 3:1 в пользу хозяев.