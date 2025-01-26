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Янник Синнер — Александр Зверев: прогноз и ставки на финал Australian Open

Янник Синнер — Александр Зверев: прогноз и ставки на финал Australian Open
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26 января — день финала мужского одиночного разряда первого в сезоне турнира «Большого шлема» — Australian Open. В решающем матче встретятся два первых сеяных — итальянец Янник Синнер и Александр Зверев из Германии. Начало запланировано на 11:30 мск.

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Букмекеры считают фаворитом Синнера. Поставить на победу первой ракетки мира можно с коэффициентом 1.35. Это примерно 72% вероятности. Шансы Зверева добиться триумфа оцениваются котировкой 3.40 (около 28%).

Ставка на итальянца с форой (-1.5) по сетам доступна за 1.70, а на успех Синнера в трёх партиях можно поставить с коэффициентом 2.95. Вероятность того, что Зверев не отдаст сопернику ни сета, оценивается котировкой 10.00. Поставить на то, что представитель Германии выиграет как минимум две партии, можно за 2.15.

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