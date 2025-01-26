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Янник Синнер — Александр Зверев: прогноз «Чемпионата» на финал Australian Open

Янник Синнер — Александр Зверев: прогноз «Чемпионата» на финал Australian Open
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Автор «Чемпионата» Пётр Кондаков подготовил прогноз на матч Янник СиннерАлександр Зверев.

Ставка: победа Синнера и ТБ 3.5 сета за 2.13.

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Интересно, что личные встречи между этими теннисистами в пользу Зверева — 4:2. При этом немец дважды побеждал соперника на турнирах «Большого шлема» и именно на харде. Правда, не на австралийском, а на американском. Так что играть против Янника он умеет. Но главная проблема Зверева — в голове.

Александр — эмоциональный игрок, у которого бывают срывы по ходу матчей. И, конечно, велика вероятность того, что он не справится со своими нервами в финале «Большого шлема». На его фоне Синнер — просто образец хладнокровия. К тому же Яннику нужно защищать очки за победу — не самый важный, но всё-таки фактор. Зверев же в прошлом году в Мельбурне остановился в полуфинале, так что в плане очков прибавку он уже получил.

Новак Джокович на послематчевой пресс-конференции по окончании полуфинала сказал, что Зверев давно заслужил свой титул на турнире «Большого шлема». Серб обещал болеть за немецкого теннисиста. Но Синнер сейчас смотрится более предпочтительно.

На что здесь ставить? Для экспресса хороший вариант — обмен сетами, всё-таки зацепиться минимум за сет Зверев должен. Если же говорить об одиночных ставках, то мы бы рассмотрели пари на победу Синнера и тотал больше 3.5 сета. Коэффициент на этот исход — 2.13. А с победой на «Большом шлеме» Звереву предстоит подождать. Как минимум до «Ролан Гаррос».

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