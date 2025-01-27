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«Венеция» — «Верона»: прогноз «Чемпионата»

«Венеция» — «Верона»: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Венеция» — «Верона».

Ставка: обе забьют за 1.90.

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«Венеция» проиграла только дважды в семи предыдущих турах Серии А, причём самым что ни на есть главным претендентам на скудетто: «Наполи» (0:1) и «Интеру» (0:1). Результативность ниже только у «Дженоа», однако это не потому, что Эусебио Ди Франческо не поставил атаку. Корень проблемы кроется в недостаточно хорошей реализации. То в каркас мяч попадёт, то голкипер выручит. А вот пропускают оранжево-чёрно-зелёные частенько.

«Мастифы» нацелены исправиться за поражения в предыдущих двух турах чемпионата Италии от «Наполи» (0:2) и «Лацио» (0:3). Отрыв от «Венеции» сократился до четырёх очков. Положение становится опасным. Подопечные Паоло Дзанетти забивают почаще, чем «Венеция». Однако нет в лиге команды, которая проигрывала бы чаще и пропускала больше, чем «Верона». 14 поражений, и в среднем за игру получают 2.2 гола. Конструируют атаки здорово, но слишком многое позволяют соперникам у своих ворот.

Напрашивается ставка на «обе забьют». Пять из шести последних очных встреч закончились именно так. Фаворита выявить невозможно. Многое будет зависеть от отдельных эпизодов и удачи. Ждём, что матч будет проходить на примерно равных скоростях. Как минимум по одному разу соперники должны друг друга огорчить.

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