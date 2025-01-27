«Спартак» — ЦСКА: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» — ЦСКА.

Ставка: ИТБ 2.5 гола ЦСКА за 1.95.

Шестое московское дерби в сезоне. Минимальное преимущество на стороне «Спартака» — три победы против двух. Плюс преимущество своего льда, хоть и в случае с «Мегаспортом» это не столь значимый фактор. А ещё — разница в последних результатах. Подопечные Алексея Жамнова забрали два из трёх предыдущих матчей — у воспрявшего «Куньлуня» и лидера сводной таблицы «Локомотива».

Проиграли только в Нижнем Новгороде, да и то по буллитам. ЦСКА тем временем не одерживал двух побед подряд с прошлого года. Казалось бы — бери П1 с лёгким сердцем и радуйся добротному коэффициенту. Но всё портят нюансы. Как обычно.

Во-первых, «Спартак» забрал три стартовых дерби в сезоне, а вот два последующих остались за армейцами. Оба раза они забросили по четыре шайбы за 60 минут. Во-вторых, ЦСКА адаптировался к изменениям состава на дедлайне и потихоньку поднимается. Победы чередуются с поражениями. Если следовать этому принципу, сейчас черёд победы.

И, наконец, главное. Красно-белые выйдут на лёд во второй раз за трое суток. После битвы с ярославцами, где было постоянное давление, много игры в своей зоне и нервная концовка. То есть ушло много сил и эмоций. А ЦСКА отдыхал… отставить, не отдыхал. А ЦСКА готовился к дерби аж с 20 января. Не так много, чтоб заржаветь. Но достаточно, чтобы привести себя в порядок, добавить сыгранности и взаимопонимания.

Потому идём против линии. Вариантов уйма на любой вкус. Любителям рисковать — П2 за 2.95, осторожным — Х2 за 1.60, ценителям золотой середины — ИТБ 2.5 гола ЦСКА за 1.95. Всё необходимое для того, чтобы выиграть конёк, у ЦСКА есть. Думается, для трёх-четырёх голов и победы этого хватит.