«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: прогноз на «зелёное дерби»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на игру КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев».

Ставка: итоговая победа «Ак Барса» за 1.80.

«Ак Барс» на днях уступил «Сибири» (0:1). Вроде бы обидно и внезапно, но тут надо учитывать историю противостояния. Ведь новосибирцы обыграли «барсов» в Казани в седьмой раз подряд. У «Салавата Юлаева» в этом плане успехи значительно скромнее: триумфален только один из семи предыдущих визитов на «Татнефть Арене».

У Виктора Козлова не получается добиться от подопечных хороших результатов на выезде: уфимцы выигрывают на чужом льду меньше половины матчей. А ведь встреча с «Ак Барсом» станет для них третьей гостевой за пять дней. Да ещё и подходят после изматывающей игры со СКА. Учтём и это.

У «барсов» календарь легче. Сложный выезд на Дальний Восток позади. Его последствия отложились на результате с «Сибирью», но дальше должно пойти проще. У Анвара Гатиятулина имелось три дня на то, чтобы провести работу над ошибками и хорошенько подготовиться к битве с уфимцами. А у его подопечных — восстановить запас сил.

Заключить пари на итоговую победу казанцев можно за 1.80. Если одолеют уфимцев в основное время, сыграет коэффициент 2.40. Пять из семи последних очных встреч «барсы» выиграли по итогам 60 минут. И только один раз в этом сезоне они потерпели больше одного поражения подряд. Было это, между прочим, ещё в октябре.