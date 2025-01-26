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«Барселона» — «Валенсия»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

«Барселона» — «Валенсия»: прогноз Константина Генича на матч Примеры
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Примеры «Барселона» — «Валенсия».

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-2) за 1.93.

«Барса» за последние восемь встреч в чемпионате одержала только одну победу. Но в игре Лиги чемпионов в суперматче каталонцы победили «Бенфику», забив пять мячей. Этот успех должен придать команде настроения и драйва.

Испания — Примера . 21-й тур
26 января 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Валенсия
Валенсия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Да, в чемпионате «Барса» упустила лидерство, растёт отрыв от «Атлетико» и «Реала», так что пора бы эту неудачную серию прервать. Дома «Барса» давненько не выигрывала, как бы сейчас «Валенсия» не попала под раздачу.

«Валенсия» ушла с последнего место в турнирной таблице, выиграв важнейший матч у «Реала Сосьедад». Новый тренер вдохнул какую-то новую жизнь в команду, она стала действовать организованнее.

«Валенсии» будет непросто, но и «Барса» сейчас играет не лучший футбол в Европе. Я бы подумал вокруг победы «Барсы» в этой встрече. Можно рассмотреть победу «Барселоны» через тотал больше 3.5 или победу «Барсы» с форой (-2). Хотелось бы видеть яркий и качественный футбол», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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