«Барселона» — «Валенсия»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Барселона» — «Валенсия».

Ставка: победа «Барселоны» 2:0 за 6.40.

«Барселона» и «Валенсия» сыграют в 21-м туре чемпионата Испании. Гости не так плохо выступали в последнее время. Но, конечно, сейчас «летучие мыши» — не соперники каталонцам.

«Барселона» прекрасно пока проводит 2025 год. Прошлый она завершила не лучшим образом, пару раз проиграла. Последние месяцы вообще были тяжёлыми для команды Флика, она чередовал разные результаты, хотя стартовала очень хорошо.

Сейчас же серия без проигрышей у «Барсы» составляет шесть игр. И за этот период только один раз клуб не выиграл – 1:1 с «Хетафе», когда сине-гранатовые явно на победу наиграли. В остальных встречах выигрывал коллектив, в том числе одолел он «Реал» в финале Суперкубка – 5:2.

Ещё одну победу каталонцы добыли пару дней назад. Остросюжетную игру они провели с «Бенфикой» в рамках Лиги чемпионов. Смог клуб отыграться, уступая 1:3 после первого тайма. Настоящий еврокубковый матч мы увидели. Но это не так удивительно, у нынешней «Барселоны» хорошо отлажены атакующие действия.

Но всё-таки все победы в 2025 году приходились пока у «Барсы» на кубковые матчи, на ЛЧ вот. В Ла Лиге клуб ни разу пока не выиграл – если учитывать матчи прошлого года, его серия неудач насчитывает уже четыре встречи. Причём отрыв от «Атлетико» в таблице у третьей «Барсы» составляет пять очков, а от лидирующего «Реала» — семь.

У «Валенсии» ситуация совсем другая. Она тоже идёт далеко не там, где рассчитывала. Сейчас с 16 очками клуб располагается в зоне вылета, на 19-м месте. Отставание от соперников выше уже не такое большое – три очка до «Эспаньола» с 18-й строчки и четыре – до «Алавеса» со спасительного 17-го места.

Ещё недавно положение у «летучих мышей» было намного хуже. Но они начали выправлять свои результаты. Сейчас в активе клуба всего одно поражение в пяти турах – 1:2 от «Реала» Мадрид. Правда, победа за этот период тоже была всего одна – 1:0 с «Реалом Сосьедад». В остальных встречах коллектив играл вничью.

Но тут, я думаю, высока вероятность, что «Валенсия» второй раз проиграет за шесть туров. «Барса», конечно, сильнее. После камбэка в Лиге чемпионов она получила ещё больше уверенности в своих силах. Так что гостям тут будет очень тяжело.

Ставлю на победу «Барселоны» со счётом 2:0 с коэффициентом 6.40», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».