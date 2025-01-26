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«Барселона» — «Валенсия»: прогноз Егора Титова на матч 21-го тура чемпионата Испании

«Барселона» — «Валенсия»: прогноз Егора Титова на матч 21-го тура чемпионата Испании
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Барселона» — «Валенсия» в 21-м туре Примеры сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-2) за 1.90.

«Вывеска, можно сказать, проверена годами. Долгое время это противостояние было одним из центральных в Испании, «Валенсия» претендовала на высокие места, но сейчас, конечно, у неё плачевная ситуация. Команда в зоне вылета, и четыре очка до спасительного 17-го места. Не так мало, если учесть результаты. После смены тренера вроде стало получше. Прошли в Кубке в 1/4 финала, обыграли в последнем туре «Сосьедад». Но здесь надо противостоять атаке «Барселоны». Вряд ли валенсийцы могут всерьёз рассчитывать остановить атаку каталонцев.

Испания — Примера . 21-й тур
26 января 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Валенсия
Валенсия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Барса» на кураже после какой-то сумасшедшей волевой победы над «Бенфикой» в Лиссабоне — 5:4. Такие матчи придают много сил. Я думаю, что в очень хорошем настроении выйдут и не заметят эту «Валенсию». Надо поправлять дела в чемпионате, в последнее время было слишком много осечек. А «Реал» уже стремится убежать в отрыв.

Поставлю на победу «Барсы» с форой (-2). До разгрома тут дело может дойти», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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