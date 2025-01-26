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«Барселона» — «Валенсия»: ставка Игоря Семшова на встречу Примеры

«Барселона» — «Валенсия»: ставка Игоря Семшова на встречу Примеры
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Барселона» — «Валенсия».

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-2.5) за 2.32.

«Барселона» под руководством Ханси Флика переживает непростой период, не одержав победу в последних четырёх матчах Ла Лиги, что привело к спаду до третьего места в турнирной таблице. В недавнем матче с «Хетафе» каталонцы доминировали по владению мячом и количеству ударов, но смогли добиться лишь ничьей 1:1.

Испания — Примера . 21-й тур
26 января 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Валенсия
Валенсия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Валенсия», напротив, демонстрирует улучшение результатов, оставаясь непобеждённой в последних четырёх играх. Однако команда столкнулась с кадровыми проблемами: из-за травм отсутствуют Дьакаби и Рафа Мир.

Исторически «Барселона» успешно выступает против «Валенсии», не проигрывая в последних девяти очных встречах. Если учесть текущую форму команд и фактор домашнего поля, «Барселона» считается фаворитом предстоящего матча.

Однако «Валенсия» способна преподнести сюрприз, особенно если сможет воспользоваться проблемами соперника с концентрацией.

Чтобы продолжать бороться за чемпионство, «Барселоне» необходимо вернуть уверенность и прервать серию неудач. Поставим на то, что Барселона разгромит своего соперника. Поставим на победу «сине-гранатовых» с форой (-2.5)», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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