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«Барселона» — «Валенсия»: ставка Дмитрия Градиленко на игру чемпионата Испании 26 января

«Барселона» — «Валенсия»: ставка Дмитрия Градиленко на игру чемпионата Испании 26 января
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч испанской Примеры «Барселона» — «Валенсия».

Ставка: победа «Барселоны» и ТБ 3.5 за 2.25.

«Барселона» — «Валенсия», красивая вывеска 21-го тура чемпионата Испании. Но по факту тут играет команда, которая борется за медали, «Барса» сейчас третья, против команды, которая борется за выживание в Ла Лиге. «Валенсия» идёт на предпоследней строчке и от спасительного 17-го места, которое занимает «Алавес» — четыре очка.

Испания — Примера . 21-й тур
26 января 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Валенсия
Валенсия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У «Валенсии» в этом сезоне дела очень плохи. В начале января сменился главный тренер, им стал Карлос Корберан, под руководством которого команда уже провела пять матчей, из которых три — выиграла, два из них на Кубок Испании у команд ниже рангом, а также один раз уступила — дома «Реалу», и ещё один раз сыграла вничью с «Севильей». Вроде бы неплохо начал Карлос «валет», пошёл «с козырей».

Но ещё раз прошу, ознакомьтесь с его тренерской историей. Моё мнение, он точно не сможет спасти «Валенсию». Потому что её может спасти только «король»!!! Победа «Барселоны» и тотал больше 3.5 гола за 2.25 – даром!» — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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