«Милан» — «Парма»: ставка Эльвина Керимова на матч Серии А

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Серии А «Милан» — «Парма».

Ставка: ТМ 3.5 за 1.71.

«Милан» и «Парма» встретятся в 22-м туре Серии А. Миланцы в Лиге чемпионов на неделе обыграли «Жирону» в непростом для себя матче, Леау забил решающий гол. «Милан» даже меньше соперника владел мячом. Но тут нет ничего такого. «Жирона» любит как раз мяч держать, а «Милан» с Консейсау, очевидно, и на дистанции настаивать на владении не будет. Этот тренер более прагматичный, по сравнению с Фонсекой. И эту победу «Милан» одержал после поражения в Серии А от «Ювентуса» — 0:2.

«Парма» в прошлом туре встретилась вничью с «Венецией» — 1:1, отыгралась во втором тайме. Эрнани забил, лидер команды. Первым таймом тренер был не очень доволен и три замены в перерыве сделал. Футболисты отыгрались, но победу не одержали при большом преимуществе по ударам. «Парма» вообще в 2025 году ещё не выигрывала. Свою последнюю победу одержала она в конце прошлого года над «Монцей». Сейчас «Парма» рядом с зоной вылета, она в непростом положении.

Ну а «Милан» с Консейсау, конечно, тоже не может быть доволен собой, своим положением в таблице. Понятно, что клуб начал проваливать сезон до прихода нового тренера. Поэтому и случилась тренерская перестановка.

Я бы в этом матче вот какую ставку взял — тотал голов меньше 3.5 с коэффициентом 1.71. В пяти матчах с Консейсау из шести, с чемпионатом, Суперкубком, проходила эта ставка. Только в дерби с «Интером» в финале Суперкубка тотал меньше 3.5 не прошёл. Там «Милан» совершил камбэк. Во всех остальных играх проходила такая ставка. У «Пармы» в трёх встречах подряд такая ставка проходила, то есть три последних матча «крестоносцев» были низовыми», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».