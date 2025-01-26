«Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Дмитрия Градиленко на матч АПЛ

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: ничья в первом тайме за 2.30.

«23-й тур АПЛ — «Фулхэм» против «Манчестер Юнайтед». Первое: по трансферам ничего интересного. Второе: «Фулхэм» на протяжении трёх последних лет стабилен, аккуратненько располагается в серединке таблицы АПЛ, плюс-минус одинаково с точки зрения результатов играет и дома, и на выезде. Я сужу по количеству очков, набранных дома, — 17, а на выезде — 16. И иногда «дачники» выдают суперрезультат, как, к примеру, победа над «Челси», ничья с «Ливерпулем» на выезде и домашняя ничья с «Арсеналом». Согласитесь, это заслуживает внимания. И ещё интересная информация: шесть последних матчей «Фулхэм» не уступает — две победы и четыре ничейных результата.

«Манчестер Юнайтед, в отличие от «Фулхэма», играет ещё и в Лиге Европы. Буквально несколько дней назад была одержана очередная победа, как говорится, «на флажке». Тяжёлый матч с шотландским «Рейнджерс», в котором победный мяч был забит на 90-й минуте Бруну Фернандешем. И это его третий гол в последних четырёх матчах. Ещё вспоминается победа над «Саутгемптоном», когда Диалло забил также победный на 90-й минуте, а потом ещё и на 94-й — поставил точку, таким образом оформив хет-трик. Не могу сказать, что «МЮ» выходит «из ступора». Но то, что команда имеет характер и «вытаскивает» матчи на последних минутах-секундах, — это факт.

Немного статистики. Последние четыре матча в гостях с «Фулхэмом» начиная с 2019 года «МЮ» победил, а «Фулхэм» в 25 последних матчах только дважды не забивал. Кстати, один из них — это игра первого тура АПЛ с «Юнайтед» в гостях. Там был результат 0:1. И тут же напрашивается ставка — «обе забьют» за 1.69, неплохой коэффициент.

Но я бы рекомендовал ещё и ничейный исход в этом матче, отталкиваясь от шести последних игр хозяев, где было четыре ничейных результата. Резюмирую: ничья в первом тайме за 2.30 или в матче за 3.50. Я не очень люблю рисковать, поэтому — ничья в первом тайме», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».