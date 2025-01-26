«Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Фулхэма» за 2.25.

«Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в 23-м туре чемпионата Англии. Да, статусы у соперников разные. Но я всё равно больше верю в победу хозяев поля. Как по мне, «дачники» — более крепкий коллектив. Тем более играть им предстоит сейчас дома.

«Фулхэм» достаточно неплохо выступает, особенно для своего уровня. Поражение у него было недавно обидное от более слабого на данный момент «Вест Хэма» (2:3). Но зато это была единственная неудача «дачников» почти за два месяца. Да, в большинстве игр они делили очки с соперниками, но зато среди них были и «Ливерпуль» (2:2), и «Арсенал» (1:1) и «Тоттенхэм» (1:1). А «Челси» команде даже удалось обыграть 2:1.

В таблице «Фулхэм» уже закрепился в середине. Далеко от неё он не отходит — не выше, не ниже. В активе у клуба 33 очка – разрыв с соперниками выше не такой большой. Есть вероятность, что «дачники» в ближайшее время поднимутся в турнире.

А вот делать какие-либо прогнозы о позиции «Ман Юнайтед» в ближайшем будущем сложно. Команда чередует отличные матчи с сильными соперниками с неудачами в играх с более слабыми клубами. В общем-то это объяснимая тенденция. Когда против них выходят на поле «Ливерпуль» и «Арсенал» с явным игровым преимуществом, подопечным Аморима легче подготовиться к такой ситуации. С более слабыми соперниками, когда «МЮ» нужно проявлять больше инициативы и креатива, возникают проблемы.

С 26 очками «Юнайтед» идёт на 13-м месте. В общем-то пара побед может поднять его в топ-10 и выше. Но добудет ли клуб эти несколько побед в ближайшее время? Тяжело сказать. В последних играх он еле обыграл «Саутгемптон» благодаря хет-трику Диалло на последних минутах, уступил «Брайтону» (1:3) и также выиграл у «Рейнджерс» в Лиге Европы, тоже забив в самой концовке (2:1).

В общем, я не очень сильно верю в нынешний «Ман Юнайтед». Возможно, в будущем Аморим совершит перестройку, снова вернётся на высокий уровень команда. Но пока это всё ещё слабый и разрозненный коллектив, не умеющий все 90 минут играть первым номером. У себя дома «Фулхэм» должен набирать очки, выступит он намного лучше.

Ставлю на победу «Фулхэма» за 2.25», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».