«Астон Вилла» — «Вест Хэм»: прогноз Дениса Казанского на игру АПЛ 26 января

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Вест Хэм».

Ставка: победа «Астон Виллы» и обе забьют за 2.95.

«Вилла» расстроила болельщиков после поражения от «Монако», и теперь есть некоторые сомнения в их квалификации в 1/8 Лиги чемпионов. В любом случае, на неё всё ещё остаются большие шансы. А дома команда не проигрывает уже 10 матчей: шесть побед и четыре ничьих.

В гости приезжает «Вест Хэм», который постепенно меняется, но красивое начало периода Грэма Поттера обернулось не самой приятной игрой с «Кристал Пэлас», где «Вест Хэм» не нанёс ни одного удара в створ ворот, что было довольно странно. Есть некоторые изменения в составе, и должен вернуться Боуэн. Посмотрим, сыграет ли он в этой встрече, но я думаю, что шаг за шагом Поттеру удастся выправить ситуацию и оторваться от зоны вылета.

«Астон Вилле» будет важно вернуться на победный путь, к тому же на родном стадионе команда чувствует себя очень комфортно. Мне кажется, при таком раскладе оба клуба забьют, как это было в 9 из 10 последних очных встреч, но победа будет за «Астон Виллой», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».