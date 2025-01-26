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«Рейнджерс» — «Колорадо»: ставка Германа Титова на матч НХЛ

«Рейнджерс» — «Колорадо»: ставка Германа Титова на матч НХЛ
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Известный российский хоккеист и тренер, чемпион мира и призёр Олимпийских игр Герман Титов предложил ставку на матч НХЛ «Рейнджерс» – «Колорадо».

Ставка: победа «Рейнджерс» за 2.45.

«Колорадо» предстоит провести два матча в формате «бэк-ту-бэк». 25 января «Эвеланш» встретятся с «Бостоном», а через сутки сыграют с «Рейнджерс». Команда Джареда Беднара получит серьёзное испытание двумя крепкими соперниками с Востока. Возможно, «Бостон» и «Рейнджерс» сейчас находятся не в оптимальной форме, но от таких команд всегда стоит ждать больших проблем.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Не начался
Колорадо Эвеланш
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ньюйоркцы постепенно выходят из кризиса. В последних пяти матчах команда Питера Лавиолетта одержала четыре победы. И уже в таблице Востока поднялась на девятое место, хотя ещё в начале января занимала 14-ю строчку. Прогресс в игре и результатах связан с преображением лидеров. Возвращается на прежний уровень Артемий Панарин, который набирает очки в трёх матчах подряд. «Колорадо» будет нелегко в двух играх подряд с крепкими соперниками. Поэтому поставим на победу «Рейнджерс» в основное время», — приводит слова Титова «ВсеПроСпорт».

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