«Тоттенхэм» — «Лестер»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» — «Лестер».

Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой (-1.5) за 2.10.

«Тоттенхэм» примет дома «Лестер» в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги. Уверен тут в успехе «шпор» — дома они должны «переехать» соперника.

«Лестер» сейчас является второй худшей командой Англии, если смотреть на статистику последних игр и на расположение в таблице. У «Саутгемптона» и у них схожие ситуации — серии поражений, последние места в турнире. Хотя, конечно, для «лис» ещё ничего в этом розыгрыше не потеряно — соперники выше отрываются не так сильно. Нужно только начать набирать хоть какие-то очки.

Пока кажется, что приход Руда ван Нистелроя на пост тренера не удаётся. Сперва клуб неплохо выступал, обошёл «Вест Хэм» (2:1), встретился вничью с «Брайтоном» (2:2). Но вот затем он начал только проигрывать. Перерыв случился в матче с КПР (6:2), но произошло это в Кубке Англии. В АПЛ же «лисы» продолжают терпеть неудачи.

У «Тоттенхэма», при первом взгляде на статистику встреч, кажется, дела идут лучше. Клуб чаще выигрывает, правда, происходит это не в Премьер-лиге. В чемпионате серия неудач «шпор» насчитывает уже шесть матчей, пять из которых заканчивались поражениями. Выигрывал же «Тоттенхэм» у «Ливерпуля» в первом полуфинале Кубка лиги (1:0), у «Тэмворс» в Кубке Англии (3:0) и у «Хоффенхайма» в Лиге Европы (3:2). Последняя встреча, к слову, прошла на днях.

В таблице чемпионата Англии подопечные Постекоглу тоже идут низко. Не в зоне вылета, конечно – 15-е место с 24 очками. До вылетающих «Тоттенхэму» пока далеко. Разрыв с вышестоящими соперниками у него меньше. Но точно так же, как и в случае с «Лестером», нужно срочно исправлять ситуацию с результатами, чтобы не отставать от клубов в середине турнира. Сделать это коллективу сложно из-за большого количества травм — в лазарете у «шпор» находится целый состав из более чем 11 футболистов.

Но тут, я думаю, «Тоттенхэм» уж должен справляться. «Лестер» тоже терпит сплошные неудачи. Он слабее «шпор», которые тут, я уверен, наберут три очка. Ставлю на победу «Тоттенхэма» с форой (-1.5) мяча с котировкой 2.10», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».