«Лацио» — «Фиорентина»: ставка Александра Мостового на игру Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Лацио» — «Фиорентина».

Ставка: победа «Лацио» 2:1 за 7.80.

«26 января пройдёт матч 22-го тура Серии А между «Лацио» и «Фиорентиной». Сложно тут однозначно говорить о фаворите. Шансы примерно равны у них, я считаю.

У «Фиорентины» идёт совсем неприятная серия без побед сейчас. Она длится с прошлого года и насчитывает уже семь игр. Причём не мог клуб обыграть как лёгких соперников, «Удинезе» (1:2), «Викторию» (1:1), «Монцу» (1:2) и «Торино» (1:1), так и довольно сильных – 2:2 с «Ювентусом» и 0:3 с «Наполи».

Из-за таких результатов коллектив из Флоренции отстал от лидеров турнира. Он долгое время боролся за попадание в топ-4, но сейчас разрыв с вышестоящими клубами уже большой у «Фиорентины» — четыре очка только до пятого «Ювентуса». Клубы выше имеют отрыв в шесть и более очков.

У «Лацио» ситуация лучше сейчас, как с точки зрения расположения, так и последних результатов. С 39 очками римляне идут на четвёртом месте, уже не так далеко от третьей «Аталанты» — разрыв составляет четыре очка. Правда, отрыв от «Ювентуса» у команды Барони тоже не такой большой. Так что терять очки ей точно не стоит.

Но и «Лацио» был не сильно стабилен в результатах в последнее время. Хотя ситуация у него не такая критическая, как у «Фиорентины». Всего лишь три раза римляне теряли очки недавно – 1:1 с «Аталантой», 0:2 с «Ромой» и 1:1 с «Комо». Тоже мы видим, что соперники совершенно разного калибра.

Но мини-серию «Лацио» прервал в прошлом туре – 3:0 с «Вероной». Также выиграла команда Барони и на днях – 3:1 с «Реалом Сосьедад» в рамках Лиги Европы. В еврокубке представитель Италии демонстрирует отличные результаты. Но сейчас матч в середине недели явно мог повлиять на физическое состояние «Лацио». К тому же «Фиорентина» в Лиге конференций пока не возобновила участие.

Так что в разгромную победу римлян не верю. Ставлю на победу «Лацио» со счётом 2:1 – котировка 7.80», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».