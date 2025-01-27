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«Дженоа» — «Монца»: прогноз и ставка на матч чемпионата Италии

«Дженоа» — «Монца»: прогноз и ставка на матч чемпионата Италии
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27 января в матче 22-го тура итальянской Серии А «Дженоа» примет «Монцу». Встреча пройдёт на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск. Главный судья — Даниэле Довери.

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Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Дженоа» предлагается с коэффициентом 2.32, что равно приблизительно 43% вероятности.

Победа «Монцы» оценивается коэффициентом 3.90 — около 25%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.02, что составляет примерно 32%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Дженоа» — «Монца» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.55. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.15.

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