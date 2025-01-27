«Дженоа» — «Монца»: прогноз на матч Серии А

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Дженоа» — «Монца».

Ставка: «Дженоа» не проиграет + тотал меньше 2.5 гола за 1.96.

После смены главного тренера дела «Дженоа» пошли в гору. Лишь два поражения в девяти предыдущих турах. Единственное — ничьих за этот период многовато, аж пять штук. К чести подопечных легендарного Патрика Виейра, надо отметить, что поражения случились от лидирующего «Наполи» (1:2) и здорово прибавившей под руководством опытного Клаудио Раньери «Ромы» (1:3). Благодаря французскому специалисту «Дженоа» поднялся на 12-ю строчку.

А вот «Монца» идёт последней. С каждой неделей шансы бело-красных сохранить прописку в элитном дивизионе становятся меньше. Отставание от располагающегося на 17-й строчке «Эмполи» уже большое — семь очков. Ещё немножко — и оно станет угрожающим.

Назначение бывшего футболиста московского «Спартака» Сальваторе Боккетти «Монцу» не вдохновило: одна победа при трёх поражениях. Обыграли «Фиорентину» (2:1) дома и не без везения. Соперник недооценил бело-красных, не воспользовался территориальным преимуществом. Единичный случай, который можно вынести за скобки.

«Монца» ослаблена важными кадровыми потерями и эмоционально подавлена. Бело-красные проиграли 9 из 12 предыдущих матчей Серии А, а также с треском вылетели из Кубка Италии, разгромно уступив «Болонье» (0:4). Попробуй сохрани с такими результатами позитивный настрой. Напрашивается 1Х через общий «низ».