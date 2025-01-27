«Боруссия» Дортмунд — «Шахтёр»: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов

В среду, 29 января, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия) местная «Боруссия» примет украинский «Шахтёр». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу дортмундской «Боруссии» предлагается с коэффициентом 1.40, что приблизительно равно 70% вероятности.

Победа украинского «Шахтёра» оценивается коэффициентом 7.70 (около 12% вероятности). Ничья доступна за 5.20 (18%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в Германии. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.46, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.59. Если забьют обе стороны, сыграет коэффициент 1.83.