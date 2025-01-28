Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Металлург» — «Динамо» Минск: прогноз и ставка на матч КХЛ

28 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Металлург» примет минское «Динамо». Встреча пройдёт на льду «Арены-Металлург» в Магнитогорске. Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Металлурга» в основное время предлагается с коэффициентом 1.88, что равно приблизительно 51% вероятности.

Победа «Динамо» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 3.85 (около 25% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.05 (примерно 24%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Металлург» — «Динамо» Минск получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.15, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.70.

Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 12.0. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 6.70.