Названы шансы «Трактора» продлить успешную серию в КХЛ

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28 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Куньлунь» примет «Трактор». Встреча пройдёт на стадионе «Арена-Мытищи». Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

В шести предыдущих матчах челябинцы одержали пять побед.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Трактора» в основное время предлагается с коэффициентом 1.79, что равно приблизительно 54% вероятности.

Победа «Куньлуня» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 4.20 (около 22% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.05 (примерно 24%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Куньлунь» — «Трактор» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.48, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.50.

Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 10.5. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 7.50.