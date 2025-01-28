СКА — «Витязь»: букмекеры оценили шансы команд

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28 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором СКА примет «Витязь». Встреча пройдёт на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге. Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу СКА в основное время предлагается с коэффициентом 1.76, что равно приблизительно 55% вероятности.

Победа «Витязя» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 4.10 (около 24% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.50 (примерно 21%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча СКА — «Витязь» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.80, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.40.

Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 9.40. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 8.50.