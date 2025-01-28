СКА — «Витязь»: прогноз на матч в Санкт-Петербурге

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на игру СКА — «Витязь».

Ставка: победа СКА с форой (-1.5) за 1.95.

Никак не получается у тренерского штаба Романа Ротенберга найти решение проблемам оборонительного характера. В среднем армейцы пропускают три шайбы — чаще всех среди представителей топ-7 обеих конференций, но и забивают 3,6 — больше всех в лиге. Располагающимся в нижней части сводной таблицы КХЛ клубам достаётся больше всего.

Обе встречи с петербуржцами в этом сезоне «Витязю» лучше бы забыть. Дома «богатыри» проиграли крупно — 1:8, а в Санкт-Петербурге разгромно — 2:5. Разница в исполнительском мастерстве слишком большая, чтобы о чём-то говорить. Да и рисунок игры у СКА значительно эффективнее.

Подопечные Павла Десяткова выиграли всего лишь три раза за 11 предыдущих встреч. И то — досталось располагающимся вне зоны плей-офф «Сочи» (2:1 ОТ), «Ладе» (6:2) и «Нефтехимику» (4:3). Это максимум, на который нынче способны «богатыри». Семь из восьми поражений они потерпели по итогам 60 минут. При всей симпатии к «Витязю» здесь трудно увидеть что-то, кроме уверенной победы фаворита.