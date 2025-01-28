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«Металлург» — «Динамо» Минск: прогноз на матч в Магнитогорске

«Металлург» — «Динамо» Минск: прогноз на матч в Магнитогорске
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на игру «Металлург» — «Динамо» Минск.

Ставка: «Металлург» не проиграет и тотал меньше 6.5 шайбы за 1.87.

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Минское «Динамо» проводит один из лучших сезонов за последние несколько лет. Спасибо Дмитрию Квартальнову! Тренер создал боеспособную, хорошо дисциплинированную команду. Будет интересно понаблюдать за «зубрами» в Кубке Гагарина. Даже до шестой строчки конференции рукой подать. Есть за что бороться.

Хорошо бы ещё не растратить тонус из-за большого перерыва. Две недели — это солидный простой. А у минчан ведь и так не лучшим образом обстоят дела с выездами. Они выиграли только 12 из 22 матчей на чужом льду. И по большей части доставалось аутсайдерам. Восемь поражений потерпели в основное время. Многовато.

Предлагаем проверить 1Х + ТМ 6.5 шайбы. Магнитогорцы проиграли всего лишь 1 из 13 предыдущих матчей в основное время. И лишь в одном-единственном случае было забито больше шести голов. История противостояния также всецело на стороне данного исхода. 7 из 10 последних встреч закончились именно так.

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