«Металлург» — «Динамо» Минск: прогноз на матч в Магнитогорске

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на игру «Металлург» — «Динамо» Минск.

Ставка: «Металлург» не проиграет и тотал меньше 6.5 шайбы за 1.87.

Минское «Динамо» проводит один из лучших сезонов за последние несколько лет. Спасибо Дмитрию Квартальнову! Тренер создал боеспособную, хорошо дисциплинированную команду. Будет интересно понаблюдать за «зубрами» в Кубке Гагарина. Даже до шестой строчки конференции рукой подать. Есть за что бороться.

Хорошо бы ещё не растратить тонус из-за большого перерыва. Две недели — это солидный простой. А у минчан ведь и так не лучшим образом обстоят дела с выездами. Они выиграли только 12 из 22 матчей на чужом льду. И по большей части доставалось аутсайдерам. Восемь поражений потерпели в основное время. Многовато.

Предлагаем проверить 1Х + ТМ 6.5 шайбы. Магнитогорцы проиграли всего лишь 1 из 13 предыдущих матчей в основное время. И лишь в одном-единственном случае было забито больше шести голов. История противостояния также всецело на стороне данного исхода. 7 из 10 последних встреч закончились именно так.