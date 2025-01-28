«Куньлунь» — «Трактор»: прогноз и ставка на матч КХЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на игру «Куньлунь» — «Трактор».

Ставка: «Трактор» победит за 1.85.

Если разобраться, удачный отрезок «Ред Стар» — это не что-то экстраординарное. Отчасти успехов объясняются уровнем оппонентов: за последние два месяца из топ-7 обеих конференций подопечные Михаила Кравца победили только переживающий трудные времена «Спартак» (4:2) и крайне неудачно начавший 2025 год ЦСКА (3:0).

Гордиться этими успехами однозначно можно, но делать какие-то глобальные выводы точно не стоит. «Куньлунь» был и остаётся очень нестабильным андердогом. Который, правда, стал гораздо меньше пропускать: только трижды за 11 предыдущих матчей получил больше двух шайб. Прогресс связан с усилением состава перед дедлайном и тем, что восстановились ведущие защитники.

«Трактор» на более уверенном ходу: пять побед при одном поражении, уверенность в своих силах. Последнюю очную встречу «Трактор» проиграл разгромно — 1:4, однако то было в Челябинске. Почему это важное уточнение? Как ни странно, подопечные Гру лучше выступают в гостях: проиграли только девять из 27 выездных матчей. 14 побед одержали в основное время. Скорее всего, и в этот раз управятся за 60 минут.