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«Локомотив» — «Динамо» Москва: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ

«Локомотив» — «Динамо» Москва: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Локомотив» – «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Локомотива» и ТМ 5 за 3.40.

«В 2025 у «Динамо» семь побед в восьми матчах, но не надо спешить с восторгами и характеристиками вроде «команда без слабых мест». Команда Кудашова, как правило, играет настолько сильно, насколько позволяет ей соперник. То есть может побеждать очень впечатляюще – но не за счёт того, что сама хороша, а за счёт «подарков» от оппонента. Яркий пример – две январские победы над СКА, когда питерские защитники и вратари сами создавали суперголевые моменты для бело-голубых.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 января 2025, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Локомотив» неудобен москвичам именно потому, что ошибается по минимуму. По победам в нынешнем сезоне у сегодняшних соперников 1-1, но «Динамо» взяло два очка в конце ноября, когда у вице-чемпионов был явный спад. На данный момент команда Никитина в более хороших кондициях. Да еще и супермотивирована – надо исправляться после двух гостевых поражений от СКА и «Спартака». Хозяева вполне способны остановить динамовцев, хотя фактор нестабильных вратарей может привести к минимальной разнице в счёте. Всё-таки берём выигрыш «Локомотива» и тотал меньше 5 шайб. Противостоять такой организованной обороне, как ярославская, динамовцы всё же подразучились», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

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