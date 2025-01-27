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«Спартак» — ЦСКА: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ

«Спартак» — ЦСКА: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Спартак» – ЦСКА.

Ставка: победа «Спартака» за 2.16.

«Шестое дерби сезона. Осенью три матча из трёх выиграли спартаковцы, зимой два из двух — армейцы. Но теперь фаворитами выглядит всё же команда Жамнова. Во-первых, болезненный предновогодний спад преодолён. В трёх последних встречах – трудовая победа над «Куньлунем», буллиты и игровое преимущество в Нижнем, яркая волевая победа над «Локомотивом».

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 января 2025, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Во-вторых, красно-белые комфортно чувствуют себя в матчах с соперниками, у которых много ошибаются защитники и вратари. Яркий пример – встреча с вице-чемпионами в субботу. Как только ярославцы начали «привозить» себе сами, «Спартак» воспрял духом и перевернул игру. Вот и у ЦСКА есть серьёзные нелады и в оборонительной, и во вратарской линиях. Показательно, что в предыдущих трёх матчах пропущено 12 шайб. А одолеть красно-белых в дерби две недели назад удалось с надёжным Просветовым в «рамке», теперь же голкипер травмирован. Так что атака хозяев сможет разгуляться. Ставьте на их победу», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

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