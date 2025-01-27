«Алавес» — «Сельта»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Алавес» — «Сельта».

Ставка: 2:2 за 13.00.

«27 января в 21-м туре Ла Лиги пройдет встреча «Алавеса» и «Сельты». Не вижу тут фаворита. Гости хотя и стоят выше в турнире, но хуже играют в последнее время. Так что, скорее всего, они поделят очки.

Сейчас в турнирной таблице у «Сельты» более выгодное положение — 13-е место с 24 очками. От вышестоящих команд из середины турнира она отстаёт не так сильно — на пару баллов. «Алавес» же идёт намного ближе к зоне вылета — на 17-й строчке с 20 очками. Так что, выиграв сегодня, «кельтов» клуб не опередит. Но зато есть у него возможность подняться вплотную к сопернику. Плотность расположения команд в этой части турнира большая.

Но вот если смотреть на последние игры, то тут преимущество у хозяев поля. У «Алавеса» всего одно поражение в пяти турах — 0:1 с «Жироной». Правда, победа тоже у «славных» была всего одна — 3:1 с другим вышестоящим противником, «Бетисом». В остальных же встречах коллектив играл вничью, в том числе с «Атлетиком» (1:1) и «Осасуной» (2:2).

«Сельта», по факту, за пять туров набрала столько же очков — шесть. У неё было две победы — над «Мальоркой» (2:0) и «Реалом Сосьедад» (2:0), оба идут тоже выше. Но в трёх других встречах «кельты» терпели неудачи, проигрывали. В том числе потеряли очки они в противостояниях с «Севильей» (0:1) и «Райо Вальекано» (1:2), с которыми они борются за примерно одни позиции.

В общем, если смотреть на статистику и форму команд, то не кажется, что у «Алавеса» совсем уж тут шансов нет. Можно также обратиться к очным встречам, но там у них за последние годы были по одной победе друг над другом и ничья.

Так что всё тут говорит о том, что они не определят победителя. Но, учитывая неплохие выступления обоих коллективов, думаю, по несколько голов они друг другу забьют. Ставлю на ничью со счётом 2:2 — котировка 13.00», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».